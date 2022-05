Début des travaux à la station du Cégep le 1er juin

Les travaux de réaménagements de la station du Cégep dénuteront le 1er juin. Une station d'embarquement temporaire sera aménagée dans le stationnement du parc Sylvie-Daigle, près du terrain de football.

Le 31 mai, la station du Cégep sera fermée après les derniers transports et dès le lendemain, les usagers de la Société de Transport de Sherbrooke (STS) auront accès à la station d'embarquement temporaire.

" L’aménagement des lieux ne répondait plus aux attentes de la clientèle et du personnel. Un agrandissement des lieux est nécessaire pour accueillir de nouveaux quais, abribus et pour optimiser la sécurité lors d’événements au parc Sylvie-Daigle », mentionne Marc Denault, président de la STS.

M. Denault ajoute que le réaménagement de la station viendra paver la voie au concept de pôle multimodal visant à faciliter le passage d’un mode de transport durable à un autre.

Afin de diriger la clientèle lors des premiers jours des travaux, des équipes de la STS seront sur place pour guider les utilisateurs.

L'ouverture de la nouvelle station devrait se faire au mois d'août et la fin des travaux sur le bâtiment est prévue au plus tard le 31 octobre.

Ce projet représente un investissement de 3,5 M$, dont 1 995 168 $ provient du gouvernement du Québec dans le cadre de son Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes.