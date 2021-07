Début des travaux de réfection de la route 257 en Estrie

Après-plusieurs années d'attente, les travaux de réfection de la route 257 sont maintenant commencés en Estrie.

Cette route, qui traverse les municipalités de Weedon, La Patrie, Lingwick, Scotstown et Hampden est considérée comme l'une des pires au Québec.

Le chantier prévoit la réfection de 39,3 km de route.

Seize semaines de travaux sont prévues cette année et quelques autres semaines seront nécessaires au printemps ou à l'été 2022 pour la portion comprise entre Scotstown et Lingwick.

Québec paiera 10,6 M$ de la facture évaluée à 17 M$.

" Cette portion de la 257 est un axe majeur pour relier les municipalités du Haut-Saint-François du nord au sud. Les citoyens et les entreprises de La Patrie, du Canton de Hampden, de Scotstown, du Canton de Lingwick et de Weedon qui l'empruntent quotidiennement pourront bientôt le faire de façon sécuritaire et efficace. C'est vraiment une belle réalisation pour la circonscription de Mégantic qui va rayonner et qui aura des retombées économiques et touristiques dans l'ensemble de la région. " - François Jacques, député de Mégantic.