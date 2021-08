Début des travaux du nouveau pont des Grandes-Fourches à Sherbrooke

Après plusieurs années d'attente, les travaux de construction du nouveau pont des Grandes-Fourches sont commencés au centre-ville de Sherbrooke.

Le projet dans son ensemble nécessitera un investissement estimé à 40,9 M$, dont 26 M$ proviennent d'une subvention du ministère des Transports.

Les travaux de construction du pont et du réseau routier seront réalisés par l'entreprise sherbrookoise Construction Longer.

Rappelons que le pont des Grandes-Fourches sera relocalisé et reconstruit à une centaine de mètres à l'ouest de son emplacement actuel, à la hauteur du stationnement La Grenouillère.

Ce déplacement du pont permettra le développement d'un tout nouveau quartier en plein centre-ville, au bout des rues des Abénaquis et Court et redonnera les berges des rivières Saint-François et Magog à la population grâce à la création d'un vaste parc linéaire.

Ce parc aura une superficie équivalant à presque six terrains de football. Il longera les berges sur une distance de près de 1 km.

Le pont des Grandes-Fourches est fermé depuis le mois d'avril dernier. La structure avait atteint sa fin de vie utile.