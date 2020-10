Début du vote pour le changement de nom d'Asbestos en Estrie

Le vote pour le changement de nom de la municipalité d'Asbestos en Estrie débute mercredi.

Tous les citoyens et propriétaires d’Asbestos âgés de 14 ans et plus peuvent voter. Les 14 à 17 ans devront être accompagnés d’un de leurs parents et fournir une preuve d’identité.

Le vote se fera à l'auto. Les citoyens devront se rendre dans le stationnement de l'aréna Connie-Dion. Ils devront donner les quatre noms qu'ils préfèrent par ordre de préférence.

Le vote se déroulera du 14 au 18 octobre de 10 h à 20 h.

L'Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Val-des-Sources, Phénix et Trois-Lacs sont les choix qui s'offrent à la population.

Le nom choisi sera dévoilé lors de la séance du conseil municipal du 19 octobre.