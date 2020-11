Décorations permises dans les installations du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS fait marche arrière et permettra les décorations de Noël dans ses hôpitaux et CHSLD.

Les décorations devront être placées de manière à respecter les directives de sécurité et de prévention et contrôle des infections et ne pas nuire au travail des équipes de désinfection.

Le CIUSSS privilégie les décorations installées en hauteur et qui ne nécessitent pas de désinfection et qui ne limitent pas la circulation.

Le sapin de Noël reprendra aussi sa place dans les installations du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, mais son positionnement ne doit pas restreindre l'accès aux autres surfaces de la pièce qui doivent être désinfectées.

Note interne

Dans une note interne envoyée il y a quelques semaines, le CIUSSS de l'Estrie -CHUS interdisait les décorations accessibles aux usagers des hôpitaux, des CHSLD et des édifices administratifs sur son territoire.

Cette décision avait été dénoncée par plusieurs regroupements d'aînés.