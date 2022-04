Défi 24h: des jeunes de Val-des-Sources à vélo pour une élève décédée

Des élèves de l'école secondaire de l'Escale à Val-des-Sources participeront à un Défi 24h de vélo les 5 et 6 mai prochains en mémoire d'Alix Marcoux, une élève de cette école décédée des suites d'un cancer.

Une levée de fonds sera d'ailleurs organisée au profit de Leucan Estrie pour l'occasion. Les élèves de secondaire 3 de Santé Globale pédaleront à relais sur des vélos stationnaires pour une durée de 24 heures. Le frère d'Alix Marcoux pédalera pour sa part pendant 12 heures.

L'objectif des élèves est d'amasser une somme minimale de 5000$ pour Leucan, qui a soutenu la famille Marcoux tout au long de cette épreuve.

Des groupes de la concentration cinéma présenteront l'événement sous forme de téléthon. Des entrevues, préstations et témoignages seront présentés tout au long du Défi 24h.

« Un tel évènement demande beaucoup de temps et d’implication et l’équipe-école s’est tout de suite mobilisée afin de soutenir les élèves et faciliter la bonne marche de ce projet, d’où la formation d’un comité. De cette expérience, j’espère que les élèves retiendront à quel point nous pouvons tous faire une différence, la persévérance dans l’adversité et la solidarité », soutient Geneviève Paquin, enseignante en éducation physique et à la santé en Santé globale de 3e secondaire et membre du comité organisateur.

Les gens peuvent donner dès maintenant en allant directement sur le lien de l’évènement : http://www.webleucan.com/alix