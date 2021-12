Défi de randonnée alpine pour la recherche en santé mentale chez les jeunes

La Fondation des étoiles annonce la première édition provinciale du Défi ALPINE pour la recherche en santé mentale chez les jeunes.

Le lancement de cet événement a eu lieu le jeudi 2 décembre lors d'un 4 à 6 chez Infiniti Sherbrooke, partenaire principale du Défi ALPINE à Owl's Head qui aura lieu le 12 mars et le 19 février prochain à Ski La Réserve dans Lanaudière.

Les fonds amassés en Estrie serviront à financer des projets de recherche pédiatrique d’excellence sur la santé mentale des enfants et des adolescents, dont des projets du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke.

Les inscriptions se font en ligne dès maintenant. Les participants seront invités à partir à la conquête nocturne de la montagne et de réaliser le plus de montées possibles en quatre heures et de redescendre avec une lampe frontale.

L'objectif de cette première édition est d'amasser 150 000 $.

La Fondation des étoiles existe depuis 1977. Sa mission consiste exclusivement à financer la recherche pédiatrique afin de protéger, de promouvoir et d'améliorer la santé et le bien-être des enfants et des adolescents.