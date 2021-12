Défi têtes rasées: 60 216 $ amassés par des chirurgiens résidents du CHUS

Vendredi dernier avait lieu le Défi têtes rasées Leucan du Service de chirurgie orthopédique et d’anesthésie du CHUS. Yoan Bourgeault-Gagnon, Guillaume Grenier et Pierre Laurencelle, résidents en chirurgie orthopédie et en anesthésie s’étaient lancé le défi de laisser pousser leurs cheveux jusqu’à la fin de leur résidence.

L'événement s'est tenu au au restaurant Küto, Comptoir à tartares de Rock Forest. Grâce à leur initiative et leur motivation, le trio et 15 autres généreuses personnes se sont rasées pour la cause.

Au total, un montant de 60 216 $ a été remis à Leucan.

Les fonds amassés permettront à Leucan d’offrir une multitude de services aux familles dont l’enfant est atteint de cancer et de financer la recherche sur le cancer.