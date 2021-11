Défilé renversé du père Noël cette année à Sherbrooke

Le défilé du père Noël est de retour cette année après une pause forcée l'année dernière en raison de la COVID-19.

Cette année, l'organisation propose un défilé "renversé" puisque ce sont les familles qui vont défiler à bord de leur véhicule dans le village du père Noël qui sera aménagé dans le stationnement de l’ancien Costco.

De cette façon, ce sera plus facile de respecter les règles sanitaires et d'assurer le plus de sécurité possible, autant pour les participants que pour les figurants.

À votre arrivée sur place, des bénévoles récolteront des denrées non périssables qui seront redistribuées aux familles de la région dans le besoin via la Fondation Rock Guertin.

L'organisation a entrepris des démarches afin de compenser les gaz à effet de serre que l’activité produira et elle est en contact avec un organisme de la région à cet effet.

L'activité aura lieu le 27 novembre dès 16 h 30.

Il faut réserver sa plage horaire avant.