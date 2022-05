Délai supplémentaire pour la décision de Nacime Kouddar

Il faudra finalement attendre au 9 juin pour connaître le sort de Nacime Kouddar. La Défense a demandé un délai supplémentaire pour que l'accusé prenne une décision.

L'homme originaire de Mascouche fait face à des chefs d'homicide involontaire, de conduite dangereuse causant la mort et de délit de fuite.

Dans les dernières semaines, l'avocate de la Défense, Me Kim Dingman, M. Kouddar et le ministère public ont eu des conférences de règlement à l'amiable. Certaines propositions lui ont été formulées, mais celui-ci préfère prendre un certain moment avant de prendre sa décision finale.

Rappelons qu'en avril 2020, Nacime Kouddar a happé mortellement avec sa voiture l'agent de sécurité Philippe Jean dans le stationnement du Wal Mart de Fleurimont. Les deux hommes auraient eu une altercation quelques instants avant que la victime soit abandonnée au sol et que l'accusé prenne la fuite.