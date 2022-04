Déménagement et nouveau logo, l'offre de service de l'APPAD rehaussée

L'année 2022 est sans doute marquante dans l'histoire de l’Association des personnes proches aidantes Drummond (APPAD), avec son déménagement et le changement de son logo.

Dans ses nouveaux locaux, l’organisme est maintenant situé au 520 rue Lindsay, suite 101. La APPAD assure du soutien aux proches aidants et aux endeuillés de la région.

« L’organisme dispose de plusieurs bureaux pour offrir du soutien individualisé, en plus d’une grande salle de rencontre pour y mener des groupes de discussion, des formations et des conférences. Un local de milieu de vie où les proches aidants pourront relaxer, lire ou échanger entre eux sera aussi inauguré », peut-on lire dans un communiqué.

« Nous pourrons élargir nos services, créer de nouveaux groupes de discussion, et accueillir plus de professionnels pour renseigner les aidants. C’est un immense plaisir de pouvoir

augmenter nos services en prévention de l’épuisement et l’isolement des proches aidants », souligne Marthe Garneau, présidente du conseil d’administration.

Ce réaménagement des locaux a d'ailleurs donné l'occasion à l'organisme de revamper son identité visuelle, en présentant son nouveau logo. « Il représente la dyade de l’aidant et l’aidé, la synergie qui les unit par l’engrenage et le cœur pour symboliser toute l’émotivité entourant la proche aidance », explique-t-on.

Malgré ces nouveautés au sein de l'organisme, Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice de l’APPAD, soutient que les personnes proches aidantes du québec manquent encore beaucoup de support. « Les aidants ne peuvent pas tout faire seuls sans soutien. Ils ont encore besoin d’être reconnus, écoutés, accompagnés, d’avoir du soutien personnalisé et financier réel, de même que du répit. Offrir une meilleure qualité de vie pour les aidants est un travail multifacette » note-t-elle.