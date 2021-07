Dernière cohorte de préposés avec l'aide gouvernementale

Dernière chance pour devenir préposé aux bénéficiaires avec le programme d’incitation gouvernemental.

Soixante personnes auront droit à une bourse de 9 210$.

Ils suivront une formation accélérée de trois mois dès septembre 2021. Au terme de leur formation, un emploi « à long terme » est garanti dans l’un des 26 CHSLD du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

La formation peut être suivie à Granby, Coaticook, Sherbrooke (dont à Lennoxville, en anglais), Windsor et Magog.

Les inscriptions se terminent le 15 août prochain.

« Nous recherchons des candidats empathiques, alertes et humains qui aiment travailler en équipe et qui se soucient du bien-être des autres. Vous voulez faire une différence dans la vie des résidents en CHSLD? Inscrivez-vous! On a besoin de personnes comme vous. »

– Raphaël Gosselin Proulx, chef de secteur Soutien à l’enseignement médical à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques