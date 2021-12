Des armes et des stupéfiants saisis à Richmond, Cleveland et Melbourne

Les bilan des saisies des perquisitions réalisées à Richmond, Cleveland et Melbourne le 14 décembre dernier a été dévoilé.

Cette opération de l'Escouade régionale mixte - Estrie a permis de saisir plusieurs armes, objets et stupéfiants. Dans les six perquisitions, les policiers ont mis la main sur deux armes de poing, 15 armes longues, 10 armes à air comprimé, quatre silencieux, une importante quantité de munitions, de l'équipement relié à la fabrication d'armes et de munitions, 8230$ en argent canadien, de même que du cannabis, de la cocaïne et de la méthamphétamine.

Michael Beauregard, 26 ans, de Cleveland, a été arrêté et rencontré par les enquêteurs. Il a comparu mercredi au palais de justice de Sherbrooke pour des accusations en matière de trafic d'armes à feu. Un homme de 28 ans a également été arrêté et libéré par promesse de comparaître. Il devra se présenter à la cour à une date ultérieure.

Cette opération, qui fait partie de la stratégie CENTAURE, a mobilisé une trentaine de policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec.