Des capsules sur la prévention de l'exploitation sexuelle des jeunes filles

Le CALACS Agression Estrie profite de la Journée nationale de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs pour lancer une campagne de sensibilisation à l’intention des jeunes femmes de 14 à 25 ans.

La campagne " C’est pas un jeu vise " est déployée dans les médias sociaux et sur un microsite. Elle est inspirée d'histoires réelles.

L'organisme indique que c'est le meilleur moyen de rejoindre les jeunes, puisque depuis la pandémie, ils passent beaucoup plus de temps sur leurs écrans et deviennent encore plus vulnérables au recrutement et à l’exploitation sexuelle.

Plus du tiers des victimes de proxénétisme, de traite de personnes et d’exploitation sexuelle ont moins de 18 ans.

Six autres CALACS participent à cette campagne de sensibilisation.