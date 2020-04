Des enfants à risque en ce temps de pandémie

Non, ce ne sont pas tous les enfants qui sont moins à risque face à la COVID-19. Le Fonds des Millepattes, un organisme sherbrookois qui appuie des familles d'enfant ayant une maladie rhumatologique, rare ou orpheline tient à le rappeler. Pour les enfants atteints de l’une de ces maladies, les conséquences de la COVID-19 pourraient être largement plus graves.

Pour eux, même en temps normal, la moindre infection peut entrainer de nombreuses complications. À titre d’exemple, Abigaël Walker, 16 ans et instigatrice du Fonds des Millepattes, portait déjà un masque, à l’occasion, lorsqu’elle allait à l’école, et ce, bien avant l’arrivée de la COVID-19.

Dans une vidéo mise en ligne par l’organisme, celle qui vit avec maladie rhumatologique auto-immune rare, qui attaque le cartilage de son système respiratoire, dit comprendre que le « confinement est difficile », mais que pour sa part, elle « le vit depuis son diagnostic, il y a sept ans et demi ».

Le père de l’adolescente et président du Fonds explique que la situation actuelle force toute la famille à réaménager le quotidien. À titre d’exemple, il invoque ce moment où lui et sa plus jeune fille ont eu tous les deux des maux de gorge et de la toux. Sans plus attendre, ils ont été testés pour la COVID-19, selon les instructions de l’équipe médicale d’Abigaël. « Les tests étaient négatifs, mais dans ce 5 à 7 jours avant d’avoir les résultats, on restait loin d’elle. Je ne pouvais pas donner un câlin à ma fille, je ne pouvais pas donner un high-five, je ne pouvais même pas aller prendre une marche avec elle », explique M. Walker en ajoutant qu’il n’y a aucun risque à prendre.

École

Alors que la question de la rouverture des écoles fait parler, pour Abigaël, pas question de retourner à l’école. « On a déjà fini l’école pour Abi pour cette année, avec les docteurs, parce qu’il faut la protéger comme il le faut ».

Reste à savoir comme ça se passera pour les deux sœurs de l’adolescente, qui aimerait bien revoir leurs amis si les écoles rouvrent. Même chose pour les parents qui sont tous les deux enseignants.

Entre temps, le père de famille ne se positionne pas nécessairement contre une réouverture prochaine des écoles. Il souhaite simplement que le sort des enfants atteints d’une maladie rhumatologique, rare ou orpheline ne soit pas laissé au hasard : « Il ne faut pas jouer avec le fait qu’il y a des enfants dont le système est affaibli ».

Une nouvelle formule

Pour amasser des fonds afin d’aider des familles d'enfant ayant une maladie rhumatologique, rare ou orpheline, le Fond organise une course. Cette année, la formule doit être repensée.

Reste que les besoins sont encore présents et l’aide est encore plus appréciée. « Quelque chose que nous avons fait, c’est que nous avons payé des repas pour une semaine à des familles avec évoilà5. Comme ça, ça leur offre un répit, ça leur évite de sortir pour aller à l’épicerie et peut-être ramener quelque chose à la maison », illustre M. Walker.

Ainsi, il est la première campagne de dons en ligne du fonds a été lancé. Il est possible de visiter leur site web pour faire un don et aider plusieurs familles.