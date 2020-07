Des Estriens boudent leur rendez-vous en clinique externe

La COVID-19 fait fuir certains usagers du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

C'est que plusieurs personnes ne se présentent pas à leur rendez-vous en clinique externe. Pourtant, des mesures de prévention sont en place, comme le port du couvre-visage ou du masque de procédure, lavage des mains lors de l’arrivée, distanciation physique de deux mètres dans les salles d’attente, un seul accompagnateur est permis en clinique externe et il ne doit avoir aucun symptôme de la COVID-19 et les professionnels de la santé observent rigoureusement les règles de prévention et de contrôle des infections.

« Si l’usager a des symptômes de la COVID-19, c’est essentiel de nous le dire pour ne pas propager le virus. Cela ne lui nuira d’aucune façon et il ne perdra pas son tour sur la liste d’attente. Quand il ira mieux, nous lui proposerons simplement une autre date » - Dre Colette Bellavance, directrice des services professionnels au CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

Des consignes spécifiques touchent le département d'oncologie. Étant donné que les personnes atteintes de cancer sont très fragiles, seuls les usagers sont admis en cliniques externes et en centre de traitement oncologique.

Si l'usager a besoin d'assistance durant un traitement, une permission spéciale pourra être accordée.