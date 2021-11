Des étudiants en droit de l'UdeS enfreignent les règles sanitaires dans un bar

L'Université de Sherbrooke n'accordera pas d'entrevue dans le dossier des étudiants en droit qui aurait fait la fête dans un bar le weekend dernier sans respecter les mesures sanitaires.

La direction des communications confirme que les suivis nécessaires seront faits auprès du regroupement étudiant.

Les photos, qui avaient été publiées sur la page Facebook du Comité 2021-2022, ont été retirées et remplacées par un message d'excuse.

"Le comité se dit désolé de la tournure des événements et que l'encadrement du comité et celui de l'établissement n'étaient pas adaptés à l'envergure des circonstances."

Sur les clichés on pouvait voir des étudiants danser et s'amuser sans porter de masque et sans distanciation physique

Rappelons que la danse sera de nouveau permise dans les bars à compter du 15 novembre.