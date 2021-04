Des investissements de 244 M$ pour le réseau routier de l'Estrie

Le ministère des Transports annonce des investissements de 244 M$ dans le réseau routier de l'Estrie, de la Haute-Yamaska, et Brome-Missisquoi pour les deux prochaines années.

Le MTQ prévoit une centaine de chantiers durant cette période, dont la réfection des ponts sur le boulevard de Portland, au-dessus de l'autoroute 410.

Les automobilistes devront attendre à 2022 pour le réaménagement complet de la route 220, entre le carrefour giratoire du boulevard de Portland et le chemin Godin.

Les travaux permettront d'ajouter une voie centrale, ce qui permettra le virage à gauche.

Parmi les autres projets, notons l'asphaltage de l'autoroute 55, en direction sud, dans le canton de Melbourne, entre la route 243, à Melbourne, et la route 249, à Windsor et la construction d'une bretelle d'entrée sur l'autoroute 10, en direction est, et l'installation de feux de circulation sur la route 141, en direction nord, à Magog.

L'asphaltage de l'autoroute 10 dans les deux directions, à Sherbrooke, entre la route 220 et l'autoroute 610 est aussi prévu.

Des investissements de quelque 40 M$ sont aussi prévus pour la construction d'une nouvelle structure sur la route 139, au-dessus de l'autoroute 10, à Saint-Alphonse-de-Granby, et pour la reconfiguration de l'intersection des routes 112 et 139, à Granby.