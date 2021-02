Des investissements payants pour la Régie de récupération Récup Estrie

Les investissements dans de nouveaux appareils de tri optique ont été bénéfiques pour la régie de récupération Récup Estrie.

Au 31 décembre 2020, l'organisme annonce avoir réalisé des profits de 617 725 $.

Le nouvel équipement permet de retirer tous les sacs de plastique et le carton qui contaminent le papier ce qui fait que la matière peut désormais être vendue à environ 115$ la tonne pour le papier et à 165$ la tonne pour le carton qui en est extrait, et ce, à des entreprises du pays.

" L’acquisition de ces appareils propulse la Régie vers un autre niveau. Nos prévisions financières illustrent bien l’avenir profitable qui nous attend. Je tiens à remercier toute l’équipe de la Régie d’avoir travaillé très fort pour opérer ce changement majeur." - Pierre Avard, président Récup Estrie.



La rencontre virtuelle du conseil d'administration de mardi soir a permis de reconduire dans ses fonctions de président le conseiller municipal de la Ville de Sherbrooke, Pierre Avard qui sera appuyé par le délégué de la MRC de Memphrémagog, Denis Ferland, qui voit ses fonctions de vice-président renouvelées.

Rappelons que la Régie de récupération de l’Estrie, est responsable annuellement du tri de 31 000 tonnes de matières recyclables produites par plus de 200 000 personnes.