Des paniers de produits frais pour les restaurateurs de Sherbrooke

Une initiative de la Ville de Sherbrooke et Agriculture Sherbrooke est lancée afin de rapprocher les producteurs de chez nous et les restaurateurs et traiteurs sherbrookois.

25 restaurateurs et traiteurs recevront le 22 janvier un panier rempli de produits frais et transformés, provenant d'une dizaine de producteurs de Sherbrooke.

L'idée est de rapprocher les producteurs sherbrookois et le milieu de la restauration.

"Nous espérons que ces nouvelles découvertes de produits sherbrookois les encourageront à devenir de véritables ambassadeurs de l'achat local auprès de la population."

Les restaurateurs et traiteurs qui ont accepté de participé sont le Boefish, Café Aragon, Café L, Café Pierre Jean Jase, Célestine Café, L'Empreinte cuisine soignée, L'Entre Amis, Festin Royal, Kobo Ramen bistro japonais, Le Baluchon Santé, Liverpool, L'Omnibouffe, Loubards, Madame Gourmandine, Méchant Steak, O'Chevreuil taverne américaine, Overflow, Pain Voyageur, Pizzicato, Poivron rouge, Rôtisserie Chanteclerc, Savo, Shaker Sherbrooke, Tapageur, Vin Polisson.