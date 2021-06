Des patrouilles de sensibilisation aux espèces aquatiques envahissantes auront lieu du 24 juin au 26 juin sur le lac Memphrémagog en Estrie.

Les agents de Pêches et Océans Canada patrouilleront le lac pour informer les plaisanciers des bonnes pratiques de nettoyage de leurs embarcations.

Les espèces aquatiques envahissantes peuvent s'attacher aux bateaux de plaisance et aux équipements nautiques, d'où l'importance de bien nettoyer les équipements nautiques afin d'éviter de les transporter dans un autre lac.

Par exemple, il est recommandé de nettoyer l'équipement avec de l'eau, idéalement de l'eau chaude sous pression, de vidanger l'eau du moteur, de la cale et des puits sur la terre ferme et loin de l'eau du lac et de sécher complètement l'équipement avant d'entrer dans un autre plan d'eau.

Les espèces aquatiques envahissante coûtent des milliards de dollars annuellement en pertes de revenus et en mesures de lutte.

Elles peuvent se multiplier rapidement, prendre la place d'autres espèces indigènes et même modifier l'habitat qui ne leur était pas destiné. Elles nuisent également aux activités récréatives, comme la pêche, la baignade et la navigation de plaisance.

Après la perte d'habitat, elles représentent la deuxième menace la plus importante pour la diversité des écosystèmes de la planète.