Des perquisitions à Cowansville et Granby

Le 20 décembre, les policiers de Brome-Missisquoi ont réalisé deux perquisitions et une arrestation en matière de trafic de stupéfiants à Cowansville.

Les agents de la paix ont saisi près de 50 comprimés de méthamphétamine, plus de 65g de cannabis, plus de 170 comprimés de médicaments ainsi qu'une carabine et des munitions.

Michel Nadeau, 41 ans, de Cowansville a été arrêté et a comparu hier au palais de justice de Granby.

Du côté de Granby, une autre perquisition en lien avec du trafic d'armes à feu a été réalisée dans un appartement la région de Granby.

Cette opération avait pour but de chercher des preuves et démontrer l'implication d'individus dans le trafic d'armes à feu.

(En collaboration avec Marc Toussaint de Noovo Info)