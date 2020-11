Des personnes des zones rouges viennent faire la fête à Sherbrooke, qui est toujours en zone orange.

Les policiers sont intervenus dans la nuit de vendredi à samedi pour un party dans une résidence privée de la rue Belvédère Sud.

Il y avait environ 25 personnes de Sherbrooke, Longueuil, Saint-Hubert, Granby et Gatineau. Une dizaine ont pris la fuite. 13 constats d'infraction de 1546 dollars chacun ont été remis.

Vendredi soir, les policiers sont intervenus au bar la Microdistillerie sur la rue Meadow au centre-ville. Il y avait au moins 200 personnes alors que la capacité est réduite à 130 en raison de la COVID-19.

La distanciation physique était absente et la plupart des gens ne portaient pas de couvre-visage. Il y avait des tables de 10 et 15 personnes et plusieurs clients ont quitté par des portes de service.

En vertu des décrets de la santé publique, un rapport d'infraction général sera rédigé et une dénonciation officielle sera faite à la santé publique.