Des pointeurs identitaires personnalisés pour les commerces de Magog

Les entreprises touristiques et les commerces de la région de Memphrémagog ont une nouvelle vitrine pour faire connaître leur identité.

Ils peuvent maintenant afficher des pointeurs identitaires sur la porte d'entrée de leur commerce.

Le client pourra ainsi découvrir la personnalité de l'entreprise dans laquelle il est sur le point d'entrer. Ce projet s'inscrit dans la démarche d’identité territoriale « Memphrémagog... Vraiment! », lancée par la MRC il y a bientôt 2 ans.

Près de 80 pointeurs identitaires sont affichés dans les vitrines des entreprises afin d'être visibles par le public.

"Étant donné que le concept d’identité territoriale est de montrer toute la richesse de notre territoire, on a voulu que les entreprises nous dévoilent leur personnalité et nous révèlent ce qui les rend uniques : est-ce que tel commerce est "vraiment accueillant"? Une autre entreprise "vraiment plein air"? On invite les gens à parcourir la région pour le découvrir" - Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley.