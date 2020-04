Des Québécois croient au lien 5G et COVID-19

Un sondage réalisé dans le cadre d’une enquête de l’Université de Sherbrooke démontre que 7,8 % des répondants du Québec disent croire qu’un lien existe entre la technologie de réseau 5G et la pandémie de la COVID-19.

Ce chiffre monte à 15,7 % lorsqu’on prend seulement les réponses des personnes provenant du reste du Canada.

Ce lien qui unit 5G et coronavirus est un mythe selon l’Organisation mondiale de la Santé.

Ce sont quelques 600 personnes qui ont répondu à ce sondage (300 au Québec et 300 hors Québec) entre le 8 et le 11 avril, dans le cadre de cette enquête sur les impacts psychosociaux liés à la COVID-19.

Informations fiables

Autre constat de ce sondage : le quart des répondants présentent des symptômes significatifs de stress post-traumatique et d'anxiété.

« Ce qui est préoccupant avec les données recueillies, c’est qu’elles nous confirment que les Canadiennes et les Canadiens sont affectés psychologiquement, et ce, de manière importante, par la pandémie. Il sera capital de suivre l’évolution de ces impacts psychologiques, au fil des prochaines semaines et d’adapter le soutien offert en conséquence ». - La professeure-chercheuse en santé publique et médecine préventive à l’UdeS et à l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUSS de l’Estrie – CHUS, Dre Mélissa Généreux.

Ces symptômes pourraient être causés par de nombreux facteurs. L’un d’entre eux est la désinformation. En effet, les résultats préliminaires de cette enquête démontrent que les personnes qui croient à diverses théories du complot et aux fausses nouvelles sont plus enclines à ressentir les effets du stress. En contrepartie, les personnes qui font confiance aux autorités semblent être moins atteintes par les impacts négatifs au niveau psychologique.

Notons aussi que:

52,7 % des répondants sont conscients d’avoir été exposés à une nouvelle qui s’est révélée fausse au sujet du coronavirus;

38,4 % estiment que leur gouvernement leur cache des informations importantes entourant le coronavirus;

15,0 % estiment que l’industrie pharmaceutique est impliquée dans la propagation du coronavirus;

21,3 % estiment qu’il existe déjà un médicament contre le coronavirus.

Un second sondage devrait être réalisé d’ici quelques semaines au Canada et dans 6 autres pays. L’équipe à l’intention d’obtenir des résultats « basés sur un échantillon de quelques milliers de personnes », pour comparer les régions et suivre l’évolution de la réponse des gens à la pandémie, sur les plans psychologique et comportemental. L’équipe veut aussi évaluer comment les stratégies de communication des gouvernements, de même que les différents discours dans les médias sociaux et traditionnels, influencent le comportement des gens.