Des relations de travail tendues au Service de police de Sherbrooke

Environ 75 policiers et policières ont manifesté mardi matin devant le poste de police de la rue Maurice-Houle à Sherbrooke afin de dénoncer ce qu'il qualifie d'état malsain de leur relation de travail.

Selon l'Association des policiers et policières de la Ville de Sherbrooke, le climat de travail est désastreux.

L'organisation dénonce un manque d'ouverture de la part de la direction du SPS et des ressources humaines à discuter et communiquer des véritables enjeux qui touchent les policiers et policières.

" On connaît un réel exode de nos policiers en ce moment qui s'explique notamment par la perte du sentiment d'appartenance au SPS. Le manque de ressources ne viendra qu'en ajouter sur l'épuisement de nos membres. Il s'agit d'un manque complet de vision de la part de la direction et des ressources humaines." - Éric B. Beaudoin, président de l'APPS.

En raison du manque de personnel, les membres sont épuisés selon l'Association des policiers et policières.

Les relations difficiles pousseraient certains policiers à devancer leur retraite et la période estivale fait craindre le pire en raison des difficultés de recrutement.

Les négociations entourant le renouvellement de la convention collective ne seraient pas étrangères à cette situation.

Les policiers et policières sont sans contrat de travail depuis décembre 2019.

Écoutez l'entrevue réalisée par le journaliste Marc Toussaint avec le président de l'Association des policiers et policières de Sherbrooke.