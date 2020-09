Des skis '' Made in Sherbrooke''

Avec le retour des températures plus fraîches, plusieurs sont impatients de dévaler les pentes.

Des Sherbrookois ont décidé de lancer une entreprise de skis hors-piste 100% québécois axée sur l'innovation.

L'entreprise R&D SKI conçoit, vend et fabrique ses modèles entièrement au Québec.

Le design des skis met aussi de l’avant des artistes de chez nous.

Après plus de 10 ans de tests de conception, la pandémie a été une motivation pour lancer le produit.

« On était prêt, on avait des skis comme on voulait qu'ils soient. Nous, notre modèle d'affaires, il est 100% en ligne ce qui permet de vendre un ski haut de gamme à un prix vraiment plus abordable puisque nos clients achètent directement du fabriquant. Par exemple, un ski comparable à celui que nous vendons 599$ pourrait se vendre à environ 1000$ chez d'autres détaillants.» -Le co-fondateur, Guillaume Bellumeur.