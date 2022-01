Destination Sherbrooke fait équipe avec Moisson Estrie

Pour cette dernière fin de semaine d’Étincelles, une activité multimédia hivernale de Moment Factory présentée au parc Jacques-Cartier, Destination Sherbrooke fera équipe avec Moisson Estrie.

En effet, ce samedi 8 janvier, les participants à l’activité sont invités à apporter des denrées non périssables. Pour les remercier de leur générosité, des partenaires locaux garderont les généreux donateurs bien au chaud avec des produits d’ici.

Puisque les besoins des banques alimentaires sont présents à l’année et que les demandes s’accentuent depuis quelques mois, le moment ne pouvait être mieux choisi pour inviter les gens à apporter des denrées. En échange de leurs dons, le restaurant L’Empreinte, cuisine soignée, et MysTea offriront gratuitement et respectivement de la soupe maison et du thé en guise de remerciement.

Ce soir-là, l’équipe de bénévoles de Moisson Estrie sera sur le site pour recueillir les dons, mais également pour soutenir l’accueil de l’activité.

Depuis le début de la présentation d’Étincelles, plus d’une dizaine d’organismes locaux se sont mobilisés pour assurer la fluidité de l’achalandage générant ainsi près de 15 000 $ dans la collectivité.

Étincelles, une activité multimédia hivernale de Moment Factory, est présentée jusqu’au dimanche 9 janvier au parc Jacques-Cartier de Sherbrooke. Si l’heure n’est pas encore aux bilans, Destination Sherbrooke et ses partenaires sont ravis d’avoir pu offrir un moment lumineux, unique, original, et ce, au moment où les restrictions sanitaires entourant la pandémie de la COVID-19 se sont intensifiées.

Les réservations pour l'activité doivent être faites au www.etincellessherbrooke.com. Le passeport vaccinal est exigé.