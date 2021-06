Détour de 70 km pour les usagers de la route 143 en Estrie

Le ministère des Transports annonce la fermeture complète de la route 143 dans les deux directions entre la route 108 au Canton de Hatley et la route 208 à Hatley.

Les équipes du MTQ ont découvert une fissure sous la chaussée.

Un détour d'environ 70 km est en place pour les usagers en direction nord par les routes 208 et 147 et en direction sud, par la route 108, l'autoroute 55 et la route 141.

Cette fermeture sera en place pour le reste de la semaine, le temps de procéder aux travaux de réparation.