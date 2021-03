Deux hommes arrêtés pour trafic de crack à l'hôtel Albert à Sherbrooke

La division des enquêtes criminelles du groupe des crimes initiés du Service de police de Sherbrooke a mis fin aux activités de deux revendeurs de drogue.

Les deux suspects faisaient la vente de stupéfiants principalement dans une chambre de l'hôtel Albert au centre-ville.

Les trois perquisitions ont été menées jeudi, soit au 17 de la rue Champigny , dans une résidence de la rue Fabien ainsi qu' à l'hôtel Albert.

L'opération policière a été menée avec l'assistance de la Régie de police de Memphrémagog.

Cette affaire pourrait avoir un lien l'opération policière menée au même endroit en février.

Les policiers ont saisi du cannabis, de la cocaïne, 42 sachets de crack, du matériel lié au trafic de stupéfiants, 3 090$ en argent et une voiture Chrysler 300c de l'année 2005.

Les deux hommes de 41 ans et 55 ans ont été libérés sous promesse de comparaître et avec des conditions.

Ils feront face à des accusations de possession et trafic de crack, possession aux fins de trafic de crack et possession et distribution de cannabis dans le but de le vendre.

L'enquête a duré plusieurs semaines.