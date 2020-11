Deux hommes volent et frappent une dame en quadriporteur à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke est à la recherche de deux individus qui ont volé une femme le 12 octobre dernier près du pont en bois de la piste cyclable qui longe la rue St-Francis, secteur Lennoxville.

Les deux suspects ont agrippé frappé la femme pour lui voler une bague en or et ensuite ils l'ont poussé près du petit ruisseau. Les deux individus ont ensuite volé le quadriporter, le cellulaire et une casquette identifiée au nom de la compagnie Techmobilité MG.

La victime a réussi à remonter la pente et elle a fait le chemin du retour à pied. Elle a retrouvé son quadriporteur abandonné quelques mètres plus loin.

Le premier suspect est un homme race blanche d'environ 5 pieds 3 pouces avec les cheveux blond-châtain et un petit accent anglophone. Il portait un t-shirt gris foncé avec un coton ouaté brun autour de la taille ainsi qu'un pantalon de jogging noir avec une ligne blanche qui fait toute la jambe. Il avait des lunettes soleil et un couvre-visage noir.

Le deuxième suspect est aussi un homme de race blanche d'environ 6 pieds. Il avait les bras poilus selon la description de la plaignante et il portait un pantalon en jeans bleu délavé avec des trous, un coton ouaté noir autour de la taille, un couvre-visage noir et des lunettes soleil.

Quiconque ayant des renseignements pouvant nous aider à identifier les deux suspects est prié de communiquer au 819-821-5555 et pour signaler de l'information aux policiers de façon anonyme pour ce crime vous pouvez contacter " Échec au crime au 1-800-711-1800 " ou via le site Web.