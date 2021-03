Deux mineurs arrêtés pour trafic de stupéfiants

Deux personnes mineures ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête conjointe entre les services de police de Sherbrooke et du Memphrémagog.

L’adolescent de 16 ans ainsi que l’adolescente de 17 ans sont suspectés d'avoir fait de la vente de stupéfiants à des adolescents.

Ils auraient utilisé l'application de messagerie Snapchat pour organiser ce commerce.

Deux perquisitions ont eu lieu la semaine dernière dans des résidences de Sherbrooke : la première dans le secteur Est de la ville et la seconde dans le secteur Rock Forest. Sur place, les agents ont saisi plusieurs produits. Parmi ceux-ci, du cannabis séché, des bonbons, du beurre et de l’huile de cannabis de même que du hachich.

Le duo devra faire face à des accusations de mineurs en possession de plus de 5g de cannabis, possession de cannabis dans le but de vendre ou distribuer, vente de cannabis à des personnes de moins de 18 ans et possession d’arme prohibée.

Les adolescents ont été libérés sous promesses de comparaitre et avec conditions.