Deux mois de travaux sur les autoroutes 10 et 55 en Estrie

Un chantier de deux mois est lancé sur les autoroutes 10 et 55 en Estrie.

Afin de diminuer les impacts sur les usagers, les travaux seront réalisés de soir et de nuit.

La circulation sera rétablie à la normale durant le jour et la fin de semaine.

Les travaux d'asphaltage s'étendront sur une dizaine de kilomètres.

La première phase touchera l'autoroute 55 en direction sud, entre la rue Laval et le chemin des Écossais.

La deuxième, l'autoroute 10 en direction ouest, entre l'autoroute 410 et la route 220 et la dernière, touchera l'autoroute 10 en direction est entre les autoroutes 410 et 610.

Grâce à des investissements de 4,7 M$, les travaux permettront d’améliorer le confort de roulement et la sécurité des usagers, en remédiant aux problèmes d’orniérage.

Jusqu’à 55 000 usagers par jour à emprunter ce tronçon d’autoroute.



Travaux d'asphaltage de l'autoroute 55 nord à Magog

Le ministère des Transports entreprend en même temps des travaux d'asphaltage de l'autoroute 55 en direction nord, entre la sortie numéro 32, à Sainte-Catherine-de-Hatley et l'échangeur des autoroutes 10-55, à Magog.

Les travaux s'échelonneront sur une période d'environ deux mois.

La phase un est comprise entre la sortie numéro 32 de la rue Saint-Patrice et du boulevard Industriel et la sortie numéro 33 de la route 112.

À cet endroit, la circulation en direction nord sera déviée à contresens sur la chaussée opposée, du dimanche 22 h au vendredi 14 h. Ainsi, une seule voie par direction sera maintenue durant la semaine. Les bretelles d'accès et de sortie seront complètement fermées à la circulation.

La phase deux à la hauteur de la route 112 entraînera la fermeture complète des deux voies de circulation ainsi que des bretelles d'accès et de sortie, du dimanche au jeudi, entre 19 h et 6 h le lendemain. La circulation sera donc rétablie à la normale durant le jour et la fin de semaine.

La troisième phase entre la route 112, Magog centre-ville et l'échangeur des autoroutes 10-55 entraînera la fermeture complète des deux voies de circulation ainsi que des bretelles d'accès et de sortie, du dimanche 22 h au vendredi 14 h.

La dernière étape est comprise entre la hauteur de la bretelle menant de l'autoroute 55 en direction nord à l'autoroute 10 en direction ouest.

Il y aura fermeture complète des deux voies de circulation ainsi que de la bretelle de sortie, du dimanche 22 h au vendredi 14 h.

Durant les fermetures complètes, des chemins de détour sont prévus pour rediriger les usagers de la route.