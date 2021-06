Deux nouveaux candidats pour Sherbrooke Citoyen

Sherbrooke Citoyen complète son équipe dans Lennoxville avec Giulietta Di Mambro et Guillaume Lirette-Gélinas.

Mme Di Mambro (interprète socio-communautaire et coordonnatrice de la revue Caminando) sera candidate dans Uplands tandis que M. Lirette Gélinas (acteur, chanteur et professeur) sera candidat dans Fairview.

En point de presse, les deux candidats ont insisté sur des enjeux de protection de l'environnement et de qualité de vie.

Mme Di Mambro entend porter une attention particulière au dossier du Boisé Ascot-Lennox.

" La conservation et la valorisation des espaces naturels et publics en ville est directement liée à la qualité de vie des résidents. On a l'opportunité de protéger un boisé d'une grande superficie qui pourrait offrir un sentier naturel et fonctionnel entre l'université Bishop's et l'Université de Sherbrooke!"