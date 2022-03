Deux nouveaux sites d'Aire Ouverte déployés dans la région

Le CIUSSS MCQ annonce que deux nouveaux sites d'Aire Ouverte seront déployés prochainement. L'un sera ouvert à Shawinigan et le second sera déployé sur le territoire de Drummond.

Aire Ouverte, c'est un lieu où des professionnels sont présents et offrent des services en santé physique, mentale et sexuelle aux jeunes de 12-25 ans.

Les jeunes pourront ainsi s'y rendre et consulter ces professionnels de manière tout à fait gratuite. « L'aide apportée est sans jugement, peu importe ta situation, ton occupation ou ta condition », peut-on lire sur le site Web du CIUSSS. En effet, les services sont variés et touchent la santé et le bien-être de ces jeunes qui ne consultent peu ou pas dans le système dit « tradionnel ».

Les services en matière de dépendance, de difficulté d’adaptation, d'intégration sociale ou professionnelle, sont également proposés.

Le site d'Aire Ouverte sur le territoire de Drummond verra le jour en 2023, alors que celui à Shawinigan sera lancé en 2022.

Le but « est de rejoindre les jeunes qui sont en contexte de vulnérabilité et de leur offrir des services adaptés à leur réalité et leurs besoins », rapporte-t-on dans un communiqué du CIUSSS MCQ.

D'ailleurs, un conseil de jeune est mis en place pour chaque Aire Ouverte afin de permettre d'avoir le point de vue direct du public ciblé par ce projet. Ces conseils permettent aux jeunes d' « exprimer leur avis sur leurs besoins afin de créer un lieu et des services à leur image. »

Shelby L'Etang et Floriane Coué Bordeleau font partie du conseil des jeunes d'Aire Ouverte Shawinigan. « Qu'un problème soit mineur ou majeur, il est réel et important et Aire ouverte vient répondre à ces préoccupations pour que chaque jeune se sente écouté. Avoir accès à tous les services dont on a besoin sous un même toit est facilitant, c'est un gros plus à notre avis », mentionnent les deux jeunes femmes.

Il est toujours possible pour les jeunes de Shawinigan de s'y inscrire en se rendant au ciusssmcq.ca/aireouverte.