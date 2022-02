Deux perquisitions en une journée à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphrémagog (RPM) ont effectué mardi deux perquisitions dans la région. Il s'agissait de lieux où il y avait de la vente et de la livraison de stupéfiants.

La première s'est déroulée au 1851 rue Place des Tilleuls et la seconde, au 5575 rue Blanchette. Une enquête de plusieurs mois et des informations reçues du public ont mené les corps policiers sur place. Deux hommes de 67 et 68 ans ont été arrêtés et ont comparu hier à la cour.

Ce dossier a été fait avec l'assistance du groupe d'intervention et des policiers du SPS, du service de l'identité judiciaire de Sherbrooke et du maître-chien de la SQ.

Les deux suspects feront face à plusieurs chefs d'accusations, dont trafic et possession aux fins de trafic de cocaïne, possession d'arme sans autorisation, recel d'argent, bris d'ordonnance, possession de cannabis dans le but de le vendre et possession de cannabis illicite.

De nombreux éléments de preuve ont été saisis par les équipes sur place. Une Toyota Rav4 2017, 130,85 grammes de cocaïne, 1167 grammes de haschich, 1152 grammes de cannabis, 2,5 grammes de champignons magiques, 21 940$ en argent canadien, 2446$ en argent américain, une arme de poing 7.65 mm avec chargeur, une quinzaine d'armes, une centaine de balles de différents calibres, une liste de comptabilité et des cellulaires.

PARTENARIAT STRATÉGIQUE

La lutte contre l'approvisionnement illégal du cannabis implique un partenariat stratégique. Le but est de maximiser les effets tangibles pour la répression des organisations criminelles et de faire de la prévention auprès du public, notamment pour réduire l'accessibilité aux jeunes. Ces opérations servent également à la détection de différentes infractions et à la récupération monétaire.



Une pression constante est donc exercée sur les vendeurs et les mariculteurs. Le cannabis est maintenant réglementé par trois instances juridiques, soit municipale, provinciale et fédérale, et apporte un défi de taille aux organisations.