Deux policiers sauvent la vie d'une femme de 28 ans

Une femme de 28 ans a la vie sauve grâce à deux patrouilleurs du Service de police de Sherbrooke.

Lundi le 6 juillet dernier, vers 9h, la femme s'est littéralement étouffée en mangeant et elle ne pouvait plus respirer.

Une personne qui se trouvait dans l'appartement avec elle a contacté le 911.

Une fois sur place, les deux policiers, Kevin Cyr et Vincent Lalonde, ont gardés leur sang froid et leur présence d'esprit.

« Quand ils arrivent, la femme est molle et a le teint bleu. Celle-ci ne repire plus. Les deux policiers se relaient après quelques séquences de massage cardiaque, puis ils tentent avec un doigt d'enlever la nourriture qu'elle recrache pendant le massage. Après quelques minutes, elle a recommencé à respirer de nouveau et a repris des couleurs. » - L'agent Samuel Ducharme du SPS.