Deux voleurs recherchés à Sherbrooke

Le 29 novembre dernier, deux hommes ont tenté de voler plus de 2000$ en boîtes de Nicorette dans une pharmacie située sur la rue King Est à Sherbrooke.

Sur les images vidéo, l'un des deux hommes fait diversion alors que le second remplit un sac réutilisable de biens vendus en magasin. Le premier suspect quitte ensuite et prend place dans une voiture de type berline noire stationnée devant le commerce.

Par la suite, le deuxième suspect remarque qu'un employé le regarde et laisse le sac rempli de marchandises près de la porte d'entrée, à une distance accessible de l'extérieur. L'employé ramasse alors le sac pour prévenir le vol.

Le second suspect rejoint le premier suspect dans la voiture et ils quittent les lieux.

Au moment de la tentative de vol, l'un des deux hommes, âgé de plus ou moins 40 ans, portait une casquette et un manteau bleu foncé.

Pour signaler de l'information aux policiers de façon anonyme pour ce crime, ou tout autre crime, vous pouvez contacter Échec au crime au 1-800-711-1800 ou via le site Web www.echecaucrime.com. Cet organisme est composé de bénévoles et non de policiers, qui se chargent de transmettre l'information aux policiers sans en identifier l'origine.