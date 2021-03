Disparition : Un homme de Bromont manque à l'appel

La Sûreté du Québec demande l'aide du public, afin de retrouver un homme dans la soixantaine de Bromont qui est porté disparu.

Pierre Dunnigan, 62 ans, a été vu pour la dernière fois, hier vers 13 h 30, sur les glaces du lac Champlain, dans la baie de Venise, à Venise-en-Québec. Des recherches sont en cours dans le secteur. L'homme portait un manteau ample jaune, des pantalons noirs et un casque noir. Il s'était rendu sur place pour pratiquer du kite skiing, plus communément de la glisse aérotractée. Il avait comme équipement des skis et une voile de couleur orange.

Son véhicule a été localisé dans le stationnement du quai municipal.

Voici sa description :

Taille : 1, 78 m (5 pi 10 po)

Poids : 79 kg (175 lb)

Cheveux : gris, mi-longs

Yeux : pers

Les proches de M. Dunnigan ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La Sûreté du Québec demande aux résidents du secteur de vérifier leur terrain, afin de voir si des indices ou des pièces d'équipement s'y retrouveraient. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le 911, ou de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.