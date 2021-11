Domtar annonce la reprise de ses opérations à son usine de Windsor

La compagnie Domtar annonce la reprise complète de ses opérations et de fabrication de pâte à son usine de Windsor en Estrie.

Les activités étaient sur pause depuis plus d'un mois.

L'arrêt de production avait été prolongé après la mort de deux travailleurs à la fin du mois d’octobre.

La reprise de la production de pâte permet maintenant d’alimenter les deux machines à papier afin de répondre aux demandes du marché.

En ce qui a trait aux livraisons de fibres, un plan de livraisons a été établi et sera communiqué à chaque fournisseur de fibres.

Les livraisons de fibres reprendront à compter du 6 décembre à un rythme adapté.

Domtar continue de collaborer à l’enquête toujours en cours de la CNESST pour connaître la cause de l’accident.

« Après plus d’un mois en arrêt, nous pouvons maintenant reprendre nos opérations à plein régime », mentionne Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor. « Domtar tient à souligner le travail colossal réalisé et à remercier tous les intervenants d’urgence impliqués lors de l’événement tragique, nos employés pour leur engagement et leurs efforts, nos entrepreneurs et fournisseurs pour leur compréhension et leur collaboration et la communauté pour leur soutien pendant cette période difficile. »