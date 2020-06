Drogues: Trois arrestations et plusieurs saisies

Le premier, un Granbyen de 28 ans, connu des policiers, a été arrêté alors qu'il était au volant d'un véhicule, jeudi matin, au centre-ville de Granby. Des informations du public et une enquête commencée en avril ont menés à son arrestation. Il avait en sa possession 90 kilogrammes de cocaïne, 2000 $ et des comprimés qui doivent être analysés par Santé Canada pour en connaître la composition exacte.

Les policiers se sont rendus à son domicile de la rue des Montérégiennes, qui a été perquisitonné. Sur place, les agents ont saisi 10 grammes de cannabis sous forme de cire, de l'équipement servant au trafic de drogue et une arme à impulsion électrique de type Taser.

Par la suite, après la première arrestation, les policiers se sont rendus à un domicile de la rue Simonds Sud. Ils ont procédé à l'arrestation d'une jeune femme de 17 ans et d'un jeune homme de 20 ans. Encore une fois, plusieurs items ont été saisis.

« On parle de près de 700 comprimés de métamphétamine, une bonne quantité de susbstences diverses qui devront aussi être annalysées par Santé Canada. On parle ici de poudres, de comprimés, ou même de seringues qui ont été trouvés. Évidemment, des équipements servant au trafic, deux armes à feu, et une arme à impulsion électrique. »

-Caroline Garand, porte-parole du Service de police de Granby.