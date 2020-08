Du plomb dans des abreuvoirs de Sherbrooke

15 des 89 abreuvoirs situés dans des parcs de Sherbrooke ont plus de 5 microgrammes de plomb par litre d'eau.

Il s'agit du nouveau seuil de contamination établie par Santé Canada depuis octobre 2019.

La Ville de Sherbrooke a pris la décision de fermer ces abreuvoirs de manière préventive et mènera de nouveaux tests pour apporter les correctifs nécessaires.

« Nous devons examiner la provenance du plomb dans chaque cas et apporter les correctifs nécessaires ». -Jean-Pierre Fortier, chef de la Division de la gestion des eaux et de la construction.

Du côté de la Santé publique de l'Estrie, on estime que le risque est faible. « En effet, un individu qui consomme de l’eau potable d’un parc qui contient du plomb ne verra pas un grand impact sur le taux de plomb dans son sang. Toutefois, il est recommandé de réduire le plus possible le niveau d’exposition, plus particulièrement pour les jeunes enfants et les femmes enceintes », indique le communiqué.

Liste des abreuvoirs visés

Arrondissement de Fleurimont :

Parc Bureau (abreuvoir intérieur au 1er étage seulement)

Parc du Cœur-Immaculé-de-Marie

Parc Jean-Claude-Quirion

Parc Adrien-Cambron

Parc Quintal (terrain de baseball)

Parc Gilles-Charland

Arrondissement de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville :

Parc Jules-Richard

Parc Charland

Arrondissement des Nations :

Parc de Saint-Alphonse-de-Liguori

Parc Rodolphe-Vallée

Parc Arsène-Goyette

Parc Belvédère (terrain de baseball)

Parc Olivier-Chauveau (deux abreuvoirs)

Parc des Deux-Ruisseaux