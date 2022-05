Du soleil et de la chaleur pour toute la semaine en Estrie

Après un début de printemps particulièrement gris et froid et pluvieux, le beau temps s'installe pour la semaine en Estrie. Les températures pourraient atteindre les 30°C vendredi et samedi.

Environnement Canada prévoit du soleil jusqu'à vendredi avec des températures de 21°C pour lundi, 23, 24 et 27 degrés pour mardi, mercredi et jeudi. Vendredi et samedi 30 degrés. Samedi, les nuages devraient être plus présents.

Les températures demeurent basses la nuit en début de semaine.

Un avis de gel est en vigueur pour les secteurs de Cookshire, Lac-Mégantic, Sherbrooke et Weedon.

La température descendra près du point de congélation dans la nuit de lundi à mardi.

L'organisme fédéral recommande de prendre des précautions afin de protéger les plantes et les arbres vulnérables au gel.