Échanger avec la mairesse de Sherbrooke, le temps d'un dîner

Ce vendredi 28 janvier aura lieu le lancement d’On dîne avec Évelyne! Le dernier vendredi de chaque mois, la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin invite les citoyens à un direct sur Facebook, entre midi et 12h30, lors duquel elle répondra à leurs questions sur une foule de sujets d’intérêt municipal.

« Juste avant Noël, j’ai fait un direct pour répondre aux questions sur le budget. On a vu que les gens avaient soif d’information et ça nous a convaincus de répéter l’exercice », explique la mairesse Évelyne Beaudin.

La mairesse souhaite pouvoir échanger avec les citoyens de Sherbrooke sur des enjeux qui les concernent. Par cette initative, Mme Beaudin veut connaître l'opinion des gens en matière de logement, de transport, d’environnement, de loisirs, de culture, de sports, de patrimoine, et bien plus encore. « Je veux aussi vous parler de ce qui se passe à l’hôtel de ville, comment le conseil municipal et moi travaillons et comment nous prenons des décisions », indique-t-elle.

Vous pourrez écrire vos questions à l’avance par courriel à mairie@sherbrooke.ca, en commentaires sous la publication Facebook ou en répondant dans la story Instagram. Quelques questions seront également lues en direct. Des réponses écrites seront fournies pour les questions qui n’auront pas pu être lues en direct.

Joignez-vous à nous ce vendredi midi pour le tout premier On dîne avec Évelyne!