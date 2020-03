Édith Blais est rentrée à Sherbrooke

La Sherbrookoise Édith Blais est rentrée au pays.

Elle est actuellement en quarantaine auprès de sa famille immédiate.

Édith Blais et son compagnon italien Luca Tacchetto ont été enlevés en décembre 2018, au Burkina Faso.

Les deux ont été retrouvés en bonne santé le 13 mars dernier dans le nord-est du Mali après avoir échappé à leurs ravisseurs.

Aucune entrevue ne sera accordée à court terme et la famille demande aux médias de respecter sa vie privée.

Dans un communiqué publié jeudi soir, la Sherbrookoise tenait a remercier tous ceux qui l'ont appuyé durant sa captivité.



"J’aimerais remercier tous les gens qui nous ont appuyés et qui ont pris à cœur notre bien-être. On a dû recevoir beaucoup d’énergies positives durant notre captivité avec tous ces gens qui pensaient à nous. Je me sens bien physiquement et mentalement, mon retour se fait graduellement." - Édith Blais