Église de St-Cyrille : des millions sont à prévoir en réparations

L'avenir de l'église de Saint-Cyrille-de-Wendover est présentement incertain. Il y a quelques semaines, une pierre décorative du bâtiment est tombée au sol, ce qui a marqué le début de bien des ennuis.

C'est à ce moment que l'administration de l'église a remarqué plusieurs autres éléments du revêtement extérieur nécessitant des réparations. Jean-Luc Blanchette, le curé de la paroisse, soutient que l'évaluation d'une firme a révélé que le changement du clocher droit de l'église coûterait 1,2 M$ à lui seul.

« C'est le mortier qui se désagrège. Toute la structure est en train de s'affaisser à la base puisque le poids des pierres est devenu trop lourd », relate M. Blanchette.

La façade de l'église nécessite également plusieurs réparations, évaluées à près de 3,5 M$. L'entrée centrale du bâtiment située au devant de l'église a été bloquée à la population par mesure de sécurité. Les usagers doivent ainsi passer par la porte sur le côté puisque le perron avant a été condamné.

La plupart des activités intérieures de l'église peuvent quand même avoir lieu, comme les messes et les mariages. « Ce qu'on ne peut plus vivre pour le moment ce sont les funérailles avec cercueils. Lorsque ce sont des cendres, on peut faire les célébrations parce qu'on peut rentrer par la porte de côté », affirme M. Blanchette.

L'église de Saint-Cyrille a été construite en 1903, ce qui signifie qu'elle célèbrera ses 120 ans l'an prochain. Malgré certains entretiens routiniers, elle n'a jamais subi de rénovations majeures. L'état actuel du bâtiment est donc le résultat de plus de 100 ans d'accumulation de matériaux qui se dégradent.

Des perches ont été tendues avec le Fonds du patrimoine religieux du Québec afin de trouver des solutions et d'éventuellement obtenir du financement. Une rencontre avec les paroissiens sera également organisée dans les prochaines semaines.