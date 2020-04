Élan de générosité pour le garde de sécurité du Walmart de Sherbrooke

La campagne de sociofinancement lancée pour aider le gardien de sécurité renversé par une voiture dans le stationnement du magasin Walmart des Galeries Quatre Saisons à Fleurimont est tout un succès.

À 9 h mardi matin, plus de 150 000 $ avait été amassés et ce n'est pas terminé puisqu'il reste encore 13 jours à la campagne.

Philippe Jean, un père de famille de cinq enfants, est toujours dans un état critique à l'hôpital.

Son frère a publié un message d'encouragement sur sa page Facebook.

"Tu es un battant et même si aujourd'hui tu vis le plus grand combat de ta vie prend ton temps, nous sommes là pour tes trésors et pour ton épouse que tu aimes plus que tout. On t'aime grand frère."