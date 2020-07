Encore plus de surveillance sur le lac Memphrémagog

La Sûreté du Québec et la Régie de police de Memphrémagog s'unissent pour patrouiller sur le lac Memphrémagog.

Ils partageront une embarcation identifiée avec les logos des deux services de police. Cela permettra également aux policiers d'être présents sur deux plans d'eau différents de la MRC Memphrémagog au même moment.

"L'entente de partenariat avec la Sûreté du Québec permettra aux deux organisations d'assurer une plus grande protection tant aux usagers qu'aux riverains du lac Memphrémagog. La mise en commun d'équipements et d'expertises devrait faire partie intégrante de la nouvelle réalité des organisations policières, et ce, au bénéfice de la population." - Guy Roy, directeur de la RPM.