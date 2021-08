Encore trop de chiens laissés dans la voiture par temps chaud

Les signalements pour des chiens laissés dans la voiture par temps chaud sont encore nombreux cette année.

Depuis le mois de mai, la Société protectrice des animaux de l’Estrie a reçu 35 signalements et donné 6 constats d’infraction de 110 $ chacun plus les frais de cour et 14 avis écrits ou verbaux.

L'an dernier, le bilan des interventions en lien avec des chiens laissés dans des voitures faisait état de 38 signalements, dont 8 constats d’infractions ainsi que 12 avis écrits ou verbaux.

Dans un communiqué, la SPA de l'Estrie tient à rappeler que tout comme les humains, les chiens peuvent être victime d’un coup de chaleur et que si vous êtes témoin d’un chien laissé seul dans une voiture par temps chaud, il ne faut pas hésiter à intervenir.

« Les signalements sont très importants pour nous parce que les citoyens sont nos yeux et nos oreilles — leur vigilance et leur sensibilité nous permettent d’agir rapidement dans ce genre de situations. C’est grâce à ces signalements que nous pouvons porter secours à de nombreux animaux. » Marie-Pier Quirion, agente de communication de la SPA de l’Estrie.

Voici la marche à suivre publiée par la SPA de l'Estrie si vous apercevez un chien seul dans une voiture par temps chaud.

1- Observez l’état du chien, est-il amorphe ou agité ? Halète-t-il beaucoup ? Respire-t-il rapidement ? Si oui, communiquez sans tarder avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727 ou votre service de police.

Généralement, ces symptômes sont les premiers signes d’un coup de chaleur.

2- Si le chien ne semble pas en danger, qu’il est calme, que sa respiration est régulière, qu’il n’est ni agité, ni amorphe, qu’il a de l’eau dans la voiture et les fenêtres sont ouvertes, attendez quelques minutes afin de voir si le gardien revient.

Si vous le pouvez, rendez-vous dans le commerce et demandez d’appeler le gardien propriétaire de la voiture à l’aide de la description du véhicule et de la plaque d’immatriculation.

En tout temps, si l’état du chien change ou que le gardien, malgré les tentatives de le retracer dans le commerce, ne revient pas à son véhicule, communiquer avec la SPA ou le service de police.