Encore une grève dans les écoles le 19 mai en Estrie

Congé forcé mercredi prochain pour les élèves des écoles des Centres de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke et des Sommets.

Le personnel professionnel sera en grève légale de 00 h 01 jusqu'à 11 h 59.

Compte tenu de cette situation, pour des raisons de sécurité et de respect des mesures sanitaires, la présence à l'école est annulée toute la journée du 19 mai.

Les établissements primaires et secondaires, incluant les services de garde, seront fermés pour les élèves. Il n'y aura pas non plus de transport scolaire.

La reprise des activités régulières est prévue pour le lendemain.

Les centres de formation professionnelle et de formation générale aux adultes du CSSRS communiqueront eux-mêmes les modalités particulières qui s'appliquent à leur réalité pour cette journée.

Du côté du CSSS, les cours à l'éducation aux adultes et à la formation professionnelle sont suspendus en matinée.

Ils reprendront selon l'horaire habituel en après-midi et en soirée et se dérouleront selon le mode d'enseignement prévu au programme.